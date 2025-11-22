"أمن الطرق" يحذر: غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفي عدد الركاب المحدد بالرخصة

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أن نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، موضحة أن عقوبتها قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 2000 ريال.
وأوضحت أن الالتزام بعدد الركاب المحدد في رخصة السير يُعد من أساسيات السلامة على الطريق، مشددة على ضرورة التقيد بهذه الأنظمة للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة الجميع.
ودعت "أمن الطرق" قائدي المركبات إلى الالتزام بالقوانين المرورية وعدم التهاون في تطبيق التعليمات المعتمدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز السلامة المرورية على الطرق السريعة.