"أمن الطرق" يحذر: غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفي عدد الركاب المحدد بالرخصة

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق أن نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، موضحة أن عقوبتها قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 2000 ريال.