وزير الصحة للحجاج المنوَّمين: وجَّهني الملك وولي العهد بخدمتكم.. "لا تضيق صدوركم".. ستُكملون حجكم

وتقدم "الصحة" في موسم الحج خدمات متنوعة، منها ما يقدَّم عبر مركز اتصال 937 من خلال الرد على الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، إضافة إلى معالجة البلاغات كافة عن الخدمات الصحية المقدَّمة لهم بشكل عاجل، وخدمة البحث عن المفقودين المنوَّمين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير الخدمة الطبية، وذلك عبر لغات عدة.