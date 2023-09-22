حدث مهيب وثمار عظيمة.. "خوجة" احتفاءً بيوم الوطن 93: فخر وعزة وشموخ

وأوضح أن المواطن هو الهدف الأول الذي تركز عليه القيادة الحكيمة؛ إيمانًا منها بأن أبناء الوطن هم من سيواصلون البناء والتطوير، لذلك يجب أن نقف جميعًا خلف قيادتنا التي تدير أمور الوطن بحكمة وتضع المواطن وتنميته المستدامة ضمن أولوياتها، وتبذل كل الجهود من أجل الارتقاء بالوطن وتعزيز مشاركته الحضارية في جميع المحافل الدولية مما يجعلنا جميعًا أمام تحديات كبيرة في البناء وترسيخ المبادئ الوطنية في جميع تفاصيل حياتنا، لأننا أبناء هذا الوطن المعطاء.