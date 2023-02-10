شاهد.. فرق الهلال الأحمر السعودي تصل تركيا لمساعدة متضرّري الزلزال

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ وصل إلى الجمهورية التركية فريق طبي وإسعافي مكون من فرق طبية تضمّ استشاريًّا وطبيبًا وأخصائي إسعاف؛ لتقديم الخدمة الطبية والإسعافية للمصابين جراء الزلزال الذي ضرب البلدين؛ حيث تقدم الخدمات الطبية العاجلة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي.