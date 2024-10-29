خطاط كسوة الكعبة يفوز بالمركز الأول في ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

حصل خطاط مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالرحمن بن عبدالله المالكي على المركز الأول في مسابقة ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في دورته التاسعة، وذلك عن جائزة الاتجاه الأصيل للخط العربي، حيث تنافس مع نخبة من الخطاطين المبدعين من مختلف الدول.