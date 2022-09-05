خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الصيني.. وبكين تدعم طلب المملكة استضافة إكسبو 2030

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.