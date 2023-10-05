رئيس اتحاد غرب آسيا: ندعم بقوة الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

وقال في بيان صحفي: إن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستناداً على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للمملكة العربية السعودية، ذلك أن نجاحها يُعتبر نجاحاً للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار.