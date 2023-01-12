الموسى يكتسح أشواط الشقح ويحقّق النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بدوره عبر عبدالعزيز الموسى الحاصل على وصافة النخبة، عن سعادته وفخره بالألقاب التي حقّقتها الزعيمات، منوهًا إلى النجاح المستمر للمنقية في مشاركتها وتسيّدها للشقح هذا العام ولسنوات قادمة، بفضل الله وتوفيقه، ثم ببذل وتوجيهات والده وفريق العمل الذي حقق كل الألقاب هذا العام.