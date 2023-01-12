الموسى يكتسح أشواط الشقح ويحقّق النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقّق مالك الزعيمات رجل الأعمال موسى بن عبدالعزيز الموسى، اليوم، المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الشقح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ ابنه عبدالعزيز الموسى وصيفًا بالمسابقة.
وضمّ الموسى النخبة إلى سيف الملك الذي حقّقه مع الوصافة، إضافة إلى الفوز بشوط الفرديات الشقح بهامة الزعيمات في هيمنة على الأشواط الملكية النخبوية بالمهرجان.
بدوره أكد موسى بن عبدالعزيز الموسى مالك الزعيمات عن سعادته بحصوله على هذه الألقاب الفريدة من نوعها، والتي لم يحصل عليها مشارك آخر بلون الشقح تحقّقت كل الألقاب الكبيرة بهذه النسخة القوية والصعبة، والآن الزعيمات حاملة اللقب في الأشواط الملكية.
وثمن الرعاية والدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل لمهرجان المؤسس، حتى وصل لمكانة يفتخر بها أهل الإبل أمام نظرائهم في كل الدول بمهرجان أصبح أيقونة مهرجانات الإبل في العالم.
وقدم الموسى الشكر للشيخ فهد بن حثلين رئيس النادي وكافة العاملين فيه؛ على النجاح والمظهر المشرف الذي ظهر به والذي يسعد جميع المشاركين بالمهرجان ويحفزهم على الحضور سنويًّا للمنافسة على جوائز المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في النسخ القادمة بإذن الله تعالى.
بدوره عبر عبدالعزيز الموسى الحاصل على وصافة النخبة، عن سعادته وفخره بالألقاب التي حقّقتها الزعيمات، منوهًا إلى النجاح المستمر للمنقية في مشاركتها وتسيّدها للشقح هذا العام ولسنوات قادمة، بفضل الله وتوفيقه، ثم ببذل وتوجيهات والده وفريق العمل الذي حقق كل الألقاب هذا العام.