نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن 6 مبانٍ تعليمية جديدة في الطائف

دشّن نائبُ أمير منطقة مكة ‏الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، 6 مبانٍ تعليمية جديدة، خلال ترؤّسه اجتماعَ المجلس المحلي بالطائف، بحضور المحافظ الأمير سعود بن نهار بن سعود.‬⁩