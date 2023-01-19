"أم زكي" ذات الـ86 ربيعًا تخطف الأنظار بـ"شتاء جازان".. الطاقية بـ120 ريالًا

وأوضحت الحرفية مريم الفرساني، في حديثها لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الحرفة من أهم الحرف اليدوية في منطقة جازان، حيث تعمل على تدريب الفتيات على هذه الحرفة؛ نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياحية، والمحافظة عليها من الاندثار لتبقى علامة بارزة ومصدر دخل مهمًا للأسر في المنطقة، مبينةً أن المهرجان يعد فرصة لها لتسويق منتجاتها كبقية الحرفيات والأسر المنتجة اللاتي يسوقن مستلزماتهن من الأزياء والبخور والطيب والهدايا وغيرها من المنتجات.