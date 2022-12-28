وكيل محافظة الأحساء يدشن تطبيق "تفاؤل" في الملتقى السنوي السادس للمتعافين من مرض السرطان

نظّمت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء "تفاؤل"، الملتقى السنوي السادس للمتعافين من مرض السرطان، كما شهد الحفل تدشين وكيل محافظة الأحساء، معاذ بن إبراهيم الجعفري، تطبيق "تفاؤل" على الأجهزة الذكية؛ لتحقيق التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسهل وأسرع.
وخلال الحفل كرّم وكيل المحافظة المميزين من مبادرة "أبطال أنت سندي"، الذين أسهموا في تقديم الدعم النفسي الإيجابي للمصابين بمرض السرطان، وتشجيعهم على عدم الاستسلام ومواصلة النفسية الإيجابية التي تلعب دورًا مهمًّا خلال المراحل العلاجية للاستشفاء.
وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية "تفاؤل"، الأستاذ محمد العفالق، الدعم الكبير المقدم من قِبَل سمو محافظ الأحساء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، الذي انعكس على خارطة النجاحات التي حققتها الجمعية خلال العام (2022/ 2023).
وقال العفالق خلال كلمته: "نحتفي اليوم جميعًا بالمتعافين من مرضى السرطان، ونتشارك معكم فرحتهم بالاستشفاء؛ فمنذ العام 2013 ونحن نعمل على نشر التوعية والتثقيف وتلبية احتياجات المستفيدين، وتمكين المتعافين منهم مهنيًّا ومجتمعيًّا ونفسيًّا"؛ مشيرًا إلى أن "الجمعية أنهت عقدًا كاملًا من العطاء والنماء بفضل الله ثم بفضل الدعم المقدم من القطاعين العام والخاص والسفراء والإعلاميين".
ومن جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي لـ"تفاؤل"، الدكتور فؤاد الجغيمان، أن "الجمعية بدأت عملها بخدمة سبعين مستفيدًا؛ فيما يتجاوز اليوم عدد مستفيديها مع نهاية 2022 ألف مستفيد تقريبًا؛ فيما بلغت تكلفة العلاج المقدم للمستفيدين من التأسيس أكثر من 3.5 ملايين ريال".
يُذكر أن جميعة "تفاؤل" تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنويع الأصول، وفق إطار قانوني وسياسات خاصة بالحوكمة والشفافية، وتحت إشراف الجهات الحكومية، وقامت من أجل ذلك بالاشتراك في صندوق الجمعيات الصحية وصندوق جمعيات المنطقة الشرقية، بمليون ونصف المليون ريال؛ لخدمة نحو ألف مستفيد من مرضى السرطان سنويًّا.