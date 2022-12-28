وكيل محافظة الأحساء يدشن تطبيق "تفاؤل" في الملتقى السنوي السادس للمتعافين من مرض السرطان

وقال العفالق خلال كلمته: "نحتفي اليوم جميعًا بالمتعافين من مرضى السرطان، ونتشارك معكم فرحتهم بالاستشفاء؛ فمنذ العام 2013 ونحن نعمل على نشر التوعية والتثقيف وتلبية احتياجات المستفيدين، وتمكين المتعافين منهم مهنيًّا ومجتمعيًّا ونفسيًّا"؛ مشيرًا إلى أن "الجمعية أنهت عقدًا كاملًا من العطاء والنماء بفضل الله ثم بفضل الدعم المقدم من القطاعين العام والخاص والسفراء والإعلاميين".