"لتبقى": اختيار الحجم المناسب لسخان المياه يرشّد استهلاك الطاقة مع دخول الشتاء

مع قرب فصل الشتاء، نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"؛ بالتعرُّف على آلية التعامل مع سخان المياه في المنازل والشركات، وقالت إن الإلمام بهذه الآلية ومواصفاتها يسهم في خفض نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية على المدى البعيد.
ويعد سخان المياه من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة الكهربائية مقارنة ببقية الأجهزة الأخرى؛ ما يستدعي التعرُّف على السلوكيات الخاطئة في تشغيله.
وقالت الحملة إن سخان المياه من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة، طالما أنه موصل بمصدر الطاقة، ما يزيد من استهلاكه للطاقة الكهربائية، حتى لو لم يكن هناك استهلاك حقيقي من الماء الساخن.
وشدّدت الحملة على أهمية فصل السخان الكهربائي من مصدر الطاقة، إذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام الماء الساخن، وأوصت بتشغيل السخان قُبيل الحاجة إلى الماء الساخن، وفصله في الفترة المسائية أو عند عدم الحاجة إلى ماء ساخن.
كما شدّدت الحملة على أهمية الصيانة الدورية للسخان، لضمان عمله بكفاءة عالية، وبأقل نسبة من الطاقة.
وأضافت، عند شراء السخان، ينبغي اختيار الأنواع ذات النطاق الأخضر، الموفرة للطاقة، لضمان الحصول على أعلى كفاءة ممكنة من الجهاز، بأقل نسبة من الاستهلاك، ونوّهت الحملة على اختيار مقاس السخان المناسب للعائلة وحجم الاستهلاك المتوقع، لافتة إلى أن المقاسات الكبيرة دون الحاجة إليها، تهدر مزيداً من الطاقة.