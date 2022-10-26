"لتبقى": اختيار الحجم المناسب لسخان المياه يرشّد استهلاك الطاقة مع دخول الشتاء

وأضافت، عند شراء السخان، ينبغي اختيار الأنواع ذات النطاق الأخضر، الموفرة للطاقة، لضمان الحصول على أعلى كفاءة ممكنة من الجهاز، بأقل نسبة من الاستهلاك، ونوّهت الحملة على اختيار مقاس السخان المناسب للعائلة وحجم الاستهلاك المتوقع، لافتة إلى أن المقاسات الكبيرة دون الحاجة إليها، تهدر مزيداً من الطاقة.