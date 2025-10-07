لوسيل وينتر وندرلاند تعود في موسمها الرابع بأكثر من 53 لعبة وكرنفال افتتاحي استثنائي

ويتميز الموسم الرابع بعودة الألعاب والمعالم المفضلة لدى الزوار، إلى جانب إضافات جديدة تزيد من متعة التجربة. يمكن للزوار الانطلاق على أفعوانية أريدُ 5G ، والاستمتاع بالإطلالات البانورامية من عين QNB، وخوض سباقات الكارتينغ برعاية الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى فيو بنك الدوحة التي تمنح الزوار تجربة مشاهدة مميزة لإطلالة خلابة على مدينة لوسيل. سواء كنت من محبي المغامرة أو تبحث عن وقت ممتع مع العائلة، فإن لوسيل وينتر وندرلاند تقدم تجربة لا تُنسى لكل الزوار.