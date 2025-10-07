لوسيل وينتر وندرلاند تعود في موسمها الرابع بأكثر من 53 لعبة وكرنفال افتتاحي استثنائي

تستعد لوسيل وينتر وندرلاند لإطلاق موسمها الرابع يوم 23 أكتوبر 2025، لتؤكد مكانتها كأبرز وجهة ترفيهية شتوية في قطر. مع أكثر من 53 لعبة ومعلمًا ترفيهيًا، تقدم الوجهة تجربة متكاملة لجميع الأعمار، من ألعاب الإثارة والمغامرة إلى الألعاب العائلية الممتعة، لتصبح محطة أساسية لكل من يزور قطر خلال فصل الشتاء.
ويفتتح الموسم بكرنفال افتتاحي حافل يمتد طوال الأسبوع، يضم عروضًا مستمرة من دي جي حيّة، وعروض متجولة، فقرات فنية، وعروض ترفيهية متنوعة لجميع الزوار. يبدأ الكرنفال يوم الخميس 23 أكتوبر مع عروض الرابرز فليبراتشي ودافي بمشاركة دي جي أوتلو، يليه يوم الجمعة 24 أكتوبر لقاء حصري مع أبوفلة، اليوتيوبر الأكثر متابعة في الوطن العربي، ثم يوم السبت 25 أكتوبر عرض غنائي يقدمه الفنان العربي المعروف "الأخرس" ومع استمرار العروض طوال الأسبوع، يضمن الكرنفال تجربة مميزة وممتعة لجميع الزوار.
ويتميز الموسم الرابع بعودة الألعاب والمعالم المفضلة لدى الزوار، إلى جانب إضافات جديدة تزيد من متعة التجربة. يمكن للزوار الانطلاق على أفعوانية أريدُ 5G ، والاستمتاع بالإطلالات البانورامية من عين QNB، وخوض سباقات الكارتينغ برعاية الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى فيو بنك الدوحة التي تمنح الزوار تجربة مشاهدة مميزة لإطلالة خلابة على مدينة لوسيل. سواء كنت من محبي المغامرة أو تبحث عن وقت ممتع مع العائلة، فإن لوسيل وينتر وندرلاند تقدم تجربة لا تُنسى لكل الزوار.
وتقع لوسيل وينتر وندرلاند في جزيرة المها في لوسيل، والتي تُعد وجهة سياحية وترفيهية متكاملة. تضم الجزيرة مطاعم عالمية متنوعة ونادي شاطئي فاخر، ما يجعلها المحطة المثالية للزوار الباحثين عن تجربة شتوية شاملة تجمع بين المرح، الطعام الفاخر، والاسترخاء على شاطئ البحر، إلى جانب تجربة الألعاب المميزة في لوسيل وينتر وندرلاند.
مع برنامج ترفيهي موسع، وألعاب فريدة، وعروض حية طوال الأسبوع، تعد النسخة الرابعة من لوسيل وينتر وندرلاند الوجهة الأمثل للترفيه عند زيارة قطر، حيث تجمع بين الإثارة، والمرح، والرفاهية في قلب لوسيل.
ينطلق الموسم الرابع في 23 أكتوبر 2025 – للمزيد من المعلومات وحجز التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://lusailwinterwonderland.com