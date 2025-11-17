"إنجاز علمي وطني في جازان.. نشر أول دراسة سعودية عن نظام فصيلة الدم Rh في مجلة عالمية"

سجّل بنك الدم الإقليمي بتجمع جازان الصحي إنجازًا علميًا جديدًا، بعد نشر بحث وطني في مجلة طب نقل الدم العالمية، وذلك بقيادة الدكتور ميمون محمد حمد مدخلي. ويُعد هذا البحث الأول من نوعه في المملكة لدراسة نظام فصيلة الدم Rh، أحد أهم الأنظمة المؤثرة في توافق الدم بين المتبرعين والمرضى.
وكشفت الدراسة عن تحليل التركيب الجيني لمئات المتبرعين من المواطنين والمقيمين في منطقة جازان، بهدف فهم الفروقات الجينية في نظام Rh، وما يمثّله ذلك من دعم لسلامة نقل الدم، وتعزيز دقة الممارسات الإكلينيكية في هذا المجال.
ويمثل هذا الإنجاز إضافة مهمة لقطاع طب نقل الدم، وخطوة نحو تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العلمية العالمية، بما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة، ومنطقة جازان على وجه الخصوص.