"إنجاز علمي وطني في جازان.. نشر أول دراسة سعودية عن نظام فصيلة الدم Rh في مجلة عالمية"

سجّل بنك الدم الإقليمي بتجمع جازان الصحي إنجازًا علميًا جديدًا، بعد نشر بحث وطني في مجلة طب نقل الدم العالمية، وذلك بقيادة الدكتور ميمون محمد حمد مدخلي. ويُعد هذا البحث الأول من نوعه في المملكة لدراسة نظام فصيلة الدم Rh، أحد أهم الأنظمة المؤثرة في توافق الدم بين المتبرعين والمرضى.