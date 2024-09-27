شاهد.. أطفال الروضة بجازان يعبرون عن حبّهم للوطن في فعالية "جهدي من صغري لوطني"

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان؛ فعاليةَ "جهدي من صغري لوطني"، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ94 لتوحيد المملكة، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.
وتفصيلًا: استهدفت الفعاليةُ أطفالَ الحضانات بالمنطقة لغرس حب الوطن وقيادته في نفوس الأطفال؛ حيث عبّر أطفال الحضانات من خلال ركن للأعمال اليدوية عن فرحتهم باليوم الوطني وحبهم للوطن والقيادة. كما رسم الأطفال، عبر ركن فنون الرسم والتلوين، رسومات ومجسمات وطنية تزرع فيهم معنى الهوية الوطنية والفخر بوطنهم وقيادته، كما نظّمت معلماتُ الحضانات ألعابًا ترفيهية رسمت البهجة والسرور على وجوه الأطفال.
وشهدت الفعاليةُ، والتي استمرّت ليومَي الخميس والجمعة، إقبالًا كبيرًا من أطفال الحضانات وأمهاتهم؛ وذلك لتقوية الروابط بين الأسرة والحضانة وإكساب الأطفال قيمًا إيجابية، وتكوين الشخصية الطموحة والمساهمة في مستقبل بناء ونماء الوطن.