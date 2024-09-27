شاهد.. أطفال الروضة بجازان يعبرون عن حبّهم للوطن في فعالية "جهدي من صغري لوطني"

وتفصيلًا: استهدفت الفعاليةُ أطفالَ الحضانات بالمنطقة لغرس حب الوطن وقيادته في نفوس الأطفال؛ حيث عبّر أطفال الحضانات من خلال ركن للأعمال اليدوية عن فرحتهم باليوم الوطني وحبهم للوطن والقيادة. كما رسم الأطفال، عبر ركن فنون الرسم والتلوين، رسومات ومجسمات وطنية تزرع فيهم معنى الهوية الوطنية والفخر بوطنهم وقيادته، كما نظّمت معلماتُ الحضانات ألعابًا ترفيهية رسمت البهجة والسرور على وجوه الأطفال.