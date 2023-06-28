بعد مرور 83 عامًا.. وصف حاج ياباني للخيام في عرفات ومنى يعود إلى الأذهان

ويتكرر منظر" الأزهار البيضاء" هذه الأيام بعد أكثر من ثمانية عقود ، لكن بشكل مختلف ، فعلى مساحة تزيد على 26 كيلومترًا مربعا في مشعري عرفات ومنى وقف أكثر من مليون وثمانمائة بأرديتهم البيضاء التي ترمز إلى النقاء الروحي والتحلل من كل ملذات الدنيا، مستظلين بعشرات الآلاف من الخيام البيضاء العصرية المجهزة بأحدث معدات التكييف وجميع وسائل الراحة والسلامة، فلم تعد الحرارة المحرقة عبئًا على الحجاج الذين تفرغوا للذكر والدعاء والتضرع لله.