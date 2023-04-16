"بلدية بيشة" تُنهي خطتها الخدمية والميدانية بتهيئة وتجهيز مصليات عيد الفطر

أنهت بلدية بيشة استعداداتها الخدمية والميدانية لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٤هـ، وفق خطتها الميدانية والعملية، وذلك من خلال تنفيذ ومتابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء والساحات العامة والمتنزهات والحدائق والملاعب فضلاً عن استمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس.