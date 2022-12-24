شاهد.. "جنى" تتفوق وتحقق ثالث انتصاراتها و"قربة" تحصد كأس وزارة الدفاع

نظم نادي سباقات الخيل، الحفل الـ74، ضمن موسمه 1443هـ، مساء أمس الجمعة الـ23 من ديسمبر الجاري، 11 شوطًا لسباقات السرعة على أرض المضمار الرملي في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية؛ منها تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وأهمها الشوطان العاشر والحادي عشر، والتي قدّمت "تحدي نادي سباقات الخيل" و"كأس وزارة الدفاع/ الفئة الثالثة".