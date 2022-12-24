شاهد.. "جنى" تتفوق وتحقق ثالث انتصاراتها و"قربة" تحصد كأس وزارة الدفاع

نظم نادي سباقات الخيل، الحفل الـ74، ضمن موسمه 1443هـ، مساء أمس الجمعة الـ23 من ديسمبر الجاري، 11 شوطًا لسباقات السرعة على أرض المضمار الرملي في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية؛ منها تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وأهمها الشوطان العاشر والحادي عشر، والتي قدّمت "تحدي نادي سباقات الخيل" و"كأس وزارة الدفاع/ الفئة الثالثة".
وأضافت الفرس ذات الثلاث سنوات "جنى" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مشاركتها العاشرة، ثالث انتصاراتها لسجلها السباقي، بعد نيل جائزة "تحدي نادي سباقات الخيل" على مسافة 1400م، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وبتدريب عبدالله البداح؛ وذلك في زمن قدره 1:27.98 دقيقة، ضمن الشوط العاشر مفتوح الدرجات.
وقد تَقدمت "جنى" على نظيرتها "نجمة المحافل" التي جاءت ثانية، و"دولما" في المركز الثالث.
وقام مدير عام السباقات، سالم بن محفوظ، بتسليم الجائزة المالية البالغة 150 ألف ريال.
وفي سياق متصل، حققت الفرس "قربة" لمالكها عبدالرحمن عبدالله المخضوب "كأس وزارة الدفاع" المصنف محليًّا ضمن الفئة الثالثة، برفقة خيالها عادل الفريدي، وتدريب عبدالله الحزابي، زمنًا قدره 1:40.52 دقيقة، ضمن الشوط الـ11 مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر؛ ليكون رابع انتصار لها في سجلها السباقي، وهو أفضل زمن فوز لها حتى الآن.
وتقدمت "قربة" في الشوط على صاحب المركز الثاني "معنوي" والثالث "شبل الحراق".
وسلّم الكأس والجائزة البالغة 165 ألف ريال، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قائد القوات البحرية الملكية السعودية.