نماذج لتركيبة الأسر والحدود المانعة.. "حساب المواطن" يوضح طريقة تطبيق معايير القدرة المالية

وبناءً على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق؛ بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً لضوابط الدعم المعتمدة، سيتم تطبيق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.