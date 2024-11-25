نماذج لتركيبة الأسر والحدود المانعة.. "حساب المواطن" يوضح طريقة تطبيق معايير القدرة المالية

أوضح برنامج "حساب المواطن" أنه يمكن معرفة كيفية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين من "حساب المواطن"، من خلال الاطلاع على نماذج لتركيبة الأسر والحدود الإجمالية المانعة.
وأشار البرنامج، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن ذلك يتم عبر الدخول على الرابط ومن ثم تحميل ملف "الحدود الإجمالية للقدرة المالية المانعة للأهلية".
وبناءً على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق؛ بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً لضوابط الدعم المعتمدة، سيتم تطبيق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.
ويأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، والتي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.