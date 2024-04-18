"الوثائق والمحفوظات" تحذر مجددًا من نشر الوثيقة الحكومية السرية وإفشاء معلوماتها

وقال المركز: المادة الثالثة من النظام تنصّ على أنه: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام "من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواءً كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة "3" من هذه المادة وأعضاؤها، ومن تكلفه جهة حكومية، أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، والحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها.