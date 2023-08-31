وفاءً وعرفانًا للملك فيصل... تعرف على قصة شارة البدء لسباقات الخيل قبل 70 عامًا

وبالإضافة إلى كأس عكاظ في الشوط السادس، يقام الشوط الثالث من الحفل على كأس الطائف، المقدم من المسار الرياضي، مفتوح الدرجات-أفراس إنتاج سنتين، على مسافة 1400م، بينما يقام الشوط الرابع على كأس الطائف، المقدم من مجموعة بوتيك، مفتوح الدرجات-حصن ثلاث سنوات، بمسافة 1600م، بينما يقام الشوط الخامس على كأس الطائف، المقدم من التنفيذي، مفتوح الدرجات-أفراس ثلاث سنوات، ويمتد لمسافة 1600م أيضًا.