إرث وفنون الطائف.. مخزون ثقافي بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر

وتتجلى الحرف اليدوية التقليدية المنتشرة في محافظة الطائف بتاريخها العتيق منذ أمد بعيد، التي أعطت صورة صادقة عن جهود الإنسان، والمرأة تحديداً وجهدها في المقام الأول في امتهان الحرف اليدوية، تعبر من خلالها عن تقاليد فنية عريقة ضاربة بجذورها في أصالة التاريخ، حيث تتفنن المرأة والرجل في الطائف في زخرفة ونقش عديد من الحرف اليدوية المتنوعة، ومن أبرزها حرفة تقطير الورد وتطريز وحياكة الفرو وصناعة الأسلحة اليدوية مثل الخناجر والسيوف وتشكيل الفخار، والسعف، وغزل الصوف والسدو، والتطريز، والحياكة اليدوية وهي عبارة عن أشكالٍ هندسية متنوعة، بألوان صارخة جاذبة تعكس حساً فنياً وذوقاً جمالياً، وحسن واضح في استغلال موارد وخامات الطبيعة والتي تتمثل في البيئة المحيطة وتطويعها لمصلحته، حيث مازالت الأجيال في محافظة الطائف تتوارث هذا الإرث الثقافي الكبير وتسعى المحافظة لتطويره وإظهاره للعلن وخصوصاً في مناسبات اليوم الوطني السعودي.