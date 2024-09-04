44 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى أن الفرصة ما زالت مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل ونجران.