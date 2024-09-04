44 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 43 ْمئوية في مكة المكرّمة والدمام والصمان، و42 درجة في المدينة المنوّرة والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والتنهات والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة وطريف 20، والقريات 21 ْمئوية، والطائف 22 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى أن الفرصة ما زالت مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل ونجران.