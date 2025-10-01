سبعة أبواب في "بيبان 2025" تفتح آفاق النمو أمام رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن الأبواب السبعة التي سيحتضنها ملتقى "بيبان 2025"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، التي صممت لتلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من التوسع وتحقيق الاستدامة.