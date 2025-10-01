سبعة أبواب في "بيبان 2025" تفتح آفاق النمو أمام رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن الأبواب السبعة التي سيحتضنها ملتقى "بيبان 2025"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، التي صممت لتلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من التوسع وتحقيق الاستدامة.
وتغطي الأبواب جوانب التمكين والتمويل والابتكار والتوسع، إذ يمثّل باب التمكين منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات والمبادرات الداعمة، فيما يفتح باب التمويل والاستثمار مسارات جديدة للوصول إلى الحلول التمويلية وربط المنشآت بالجهات الاستثمارية والتمويلية، ويعزز باب التجارة الإلكترونية التحول الرقمي واعتماد أحدث تقنيات البيع والتسويق الإلكتروني، بينما يتيح باب الامتياز التجاري فرص التوسع محليًّا ودوليًّا للعلامات التجارية السعودية.
أما باب الشركات الناشئة فيوفر بيئة متكاملة تربط أصحاب المشاريع بالمستثمرين والحاضنات والمسرعات، في حين يركّز باب المنشآت متسارعة النمو على دعم المنشآت في تجاوز مسارها المتوقع وتحقيق مستويات أعلى من التوسع، ويمنح باب السوق رواد الأعمال فرصة مباشرة لعرض منتجاتهم وخدماتهم والترويج لابتكاراتهم.
ويعكس تصميم الأبواب السبعة توجه "بيبان 2025" لترسيخ موقع المملكة وجهة عالمية للفرص الاستثمارية والريادية، من خلال بيئة أعمال محفزة تحوّل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤثرة، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.