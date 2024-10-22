تقنيات وأبحاث سعودية تجذب زوار المعرض الزراعي السعودي الـ41

وفي الجانب التوعوي والتثقيفي، قدمت الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال مشاركتها في المعرض نبذة عن التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، والمتمثلة في الهدر الغذائي في الغذاء المخصص للاستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع ومسبباته التي يكمن أبرزها في الإسراف وعدم الاكتفاء بالحاجة الفعلية، مبينة أن قيمة الهدر بحسب إحصاءاتها الأخيرة تتجاوز 40 مليار ريال في السنة.