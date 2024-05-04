وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ 75 عاماً

أُعلن اليوم السبت عن وفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن؛ عن عمرٍ ناهز الـ 75 عاماً.
والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود (وُلد في الرياض 2 أبريل 1949م / 4 جمادى الآخرة 1368هـ - 4 مايو 2024م / 25 شوال 1445هـ) عُرف على الساحة السعودية والعربية، بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهوداتٌ كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ؛ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.
وكرَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.