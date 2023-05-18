هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن معرض المدينة المنورة للكتاب بنسخته الثانية

ويُقدّم المعرض الذي يُقام على مساحةٍ تتجاوز 15 ألف مترٍ مربع أركاناً تعريفيّة وأجنحةً متنوعة؛ من بينها ركن المؤلف السعودي الذي يُتيح ما يصل إلى 200 عنوانٍ للمؤلفين السعوديين ذوي النشر الذاتي، لعرض كتبهم على زوّار المعرض وبيعها، إلى جانب مناطق للقراءة للراغبين في تصفُّح كتبهم داخل المعرض، ومطاعمَ ومقاهٍ يستريح فيها الزائر في أجواء المكان المزدحمة بالإصدارات الأدبية والمعرفية، فضلاً عن أجهزة الخدمة الذاتية المُقدَّمة لتيسير تجربة الزائر، وتسهيل وصوله إلى دور النشر، والبحث عن الكتب المعروضة بأجنحة المعرض.