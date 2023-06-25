مستشفيات مكة والمدينة تقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 76 ألفًا من ضيوف الرحمن

وأوضحت "الصحة" أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 76635 حاجًّا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم السبت الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1444هـ؛ حيث استفاد ضيوف الرحمن من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، التي قَدّمت لهم مجموعة من الخدمات؛ منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و162 قسطرة قلبية؛ فيما أجريت 385 عملية غسيل كلوي، و38 عملية مناظير، بينما تم دخول 1590 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 2 حالة ولادة، كما شاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات؛ حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 836.