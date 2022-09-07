خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.