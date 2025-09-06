الاثنين.. محاكمة المتهم الرئيسي بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج

تشهد محكمة "كامبريدج كراون" في المملكة المتحدة، يوم الاثنين المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب السعودي محمد القاسم، وسط متابعة إعلامية وحقوقية واسعة.
ووفقًا لمراسل قناة "الإخبارية"، سيتم خلال الجلسة توجيه التهم رسميًا للمتهم، والتي تشمل القتل العمد وحيازة سلاح حاد، في جريمة هزّت الرأي العام السعودي.
وأعلن محامي الدفاع أن موكله سينكر تهمة القتل العمد، مدّعيًا أن الجريمة وقعت بدافع "الدفاع عن النفس"، وهي الحجة التي تواجهها – بحسب مصادر – أدلة واضحة تدحضها وتُظهر أن الجريمة ارتُكبت دون مبرر مشروع.
كما سيُحاكم في ذات القضية متهمان آخران سيمثلان أمام المحكمة في جلسات منفصلة يومي 11 سبتمبر و14 نوفمبر المقبلين، وسط ترقب لمجريات المحاكمة وتفاصيل الأدلة.