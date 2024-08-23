بفعل الأمطار الغزيرة.. السيول بوادي نجران تواصل جريانها منذ أيام

ويُعد وادي نجران من أكبر الأودية في المملكة حيث يمتد لمسافة 180 كيلومترًا إلى الشرق ابتداءً من بين الجبال أقصى غرب المدينة وينتهي في رمال الربع الخالي، ويبلغ متوسط عرضه في السهول 1000 متر، وتأتي روافده من جبال الحجاز والهضاب المحيطة بالمنطقة.