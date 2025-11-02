"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.