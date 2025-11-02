"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس بول بيا.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والرقي.