محليات

"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تم النشر في

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس بول بيا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس بول بيا
الأمير محمد بن سلمان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org