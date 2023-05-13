"البيئة": أكثر من 500 مليون طائر مهاجر تمرُّ بالسعودية سنويًّا

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مرور أكثر من (500 مليون) طائر مهاجر سنويًّا فوق سماء السعودية في رحلتها الموسمية طلبًا للغذاء.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن أشهر الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض التي تمرُّ بالسعودية (القمري، والحبارى).
وأضافت بأن قائمة الطيور المهاجرة الأخرى المسجلة في السعودية تضم عددًا من الأنواع، أبرزها (الوروار الأوروبي، بلشون الليل، النحام الوردي والحمامة الخضراء).
يُشار إلى أن الطيور المهاجرة حول العالم تهاجر طلبًا للغذاء، ولأجل التكاثر، إضافة إلى قضاء فصل الشتاء.. وتسلك طرقًا محددة، تمتد في الغالب بامتداد السواحل والجبال، وتتجنب الصحاري، كما أنها تمتاز بامتلاك أجنحة طويلة مدببة؛ تساعدها في تقليل جهد الطيران لمسافات طويلة.