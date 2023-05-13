"البيئة": أكثر من 500 مليون طائر مهاجر تمرُّ بالسعودية سنويًّا

يُشار إلى أن الطيور المهاجرة حول العالم تهاجر طلبًا للغذاء، ولأجل التكاثر، إضافة إلى قضاء فصل الشتاء.. وتسلك طرقًا محددة، تمتد في الغالب بامتداد السواحل والجبال، وتتجنب الصحاري، كما أنها تمتاز بامتلاك أجنحة طويلة مدببة؛ تساعدها في تقليل جهد الطيران لمسافات طويلة.