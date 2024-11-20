تفاعلاً مع «سبق».. "المياه الوطنية": انقطاع المياه بنرجس الرياض نتيجة أحداث تشغيلية طارئة

أوضحت شركة المياه الوطنية في ردّها على ما نشرته «سبق»، حول انقطاع المياه بحي النرجس بالرياض، أن هناك أحداثاً تشغيلية طارئة لتنفيذ أحد المشاريع التابعة لجهات خدمية أخرى، أثّرت في إمدادات المياه خلال الفترة الماضية في الحي، وتعمل الشركة على إجراء الصيانة اللازمة لإعادة ضخ المياه إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت.