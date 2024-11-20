تفاعلاً مع «سبق».. "المياه الوطنية": انقطاع المياه بنرجس الرياض نتيجة أحداث تشغيلية طارئة

أوضحت شركة المياه الوطنية في ردّها على ما نشرته «سبق»، حول انقطاع المياه بحي النرجس بالرياض، أن هناك أحداثاً تشغيلية طارئة لتنفيذ أحد المشاريع التابعة لجهات خدمية أخرى، أثّرت في إمدادات المياه خلال الفترة الماضية في الحي، وتعمل الشركة على إجراء الصيانة اللازمة لإعادة ضخ المياه إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت.
وأضافت الشركة، أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصات الشركة الرسمية، مثمّنة لـ «سبق» حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تُسهم مع الشركة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.