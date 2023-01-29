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وزير الخارجية يستقبل نايف الحجرف

بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا لدول مجلس التعاون
وزير الخارجية يستقبل نايف الحجرف
واس
واس

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال الاستقبال أشاد وزير الخارجية بجهود الدكتور "الحجرف" طوال فترة توليه منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي، سائلا الله له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

وزير الخارجية
فيصل بن فرحان
نايف فلاح مبارك الحجرف

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