وزير الخارجية يستقبل نايف الحجرف

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.