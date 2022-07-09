"أمير تبوك" يستقبل رؤساء وقضاة المحاكم والأهالي المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وبادل أمير تبوك الجميعَ التهنئة بهذه المناسبة؛ متمنيًا للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، حامدًا المولى تعالى أنْ مَن على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، منوهًا بما تَحقق من نجاح خلال حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة من إمكانات وتجهيزات وطاقات بشرية هائلة لخدمة ضيوف الرحمن، بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ليؤدي الحجاج نسكهم بكل راحة وسهولة ويسر، عادًا استضافة الحج وخدمة الحجيج والعناية بهم تشريفًا لأبناء المملكة، ومؤكدًا حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتها العناية بالأماكن المقدسة والحج؛ داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها.