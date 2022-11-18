إمام المسجد النبوي يحذر من إتيان أو سؤال أو تصديق المنجمين والعرافين والكهان

وأردف: أهل العلم قالوا لو سمعنا قضايا المنجمين الكاذبة لقام منها عدة أسفار، أي كتب كثيرة ورواية عديدة ولا يكاد يعرف أحد تعلق بمثل هذه الترهات فيما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة مقابلة له بنقيض قصده فمن اطمأن إلى غير الله سبحانه أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به كما في الحديث "من تعلق شيئاً وكل إليه"، ولقد بيّن الإسلام العلم الحقيقي للنجوم بأنها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها لمعرفة الاتجاهات ومواسم الزروع ومواسم الفصول السنوية ونحوها، أما غير ذلك من أفكار منحرفة تحاول ربط الناس بغير خالقهم مالك الكون المتفرد بتدبير المخلوقات وتصريف الكائنات، فذلك زيغ عن الدين الصحيح والعقيدة السليمة، فتلك العلوم الزائفة والأخبار التي يتعلق بها بعض السذج مما يوقع الناس في الأوهام الزائفة والاعتقادات الجاهلية التي لا تبنى على أساس علمي ولا دليل شرعي، ولهذا من الكفر الصريح والمحادة للدليل الصحيح الاعتقاد بما يسمى بعلم التأثير، بمعنى اعتقاد أن النجوم مؤثرة فاعلة تخلق الحوادث من حروب وشرور، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، أما من جعلها سبباً للاستدلال بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، فيدعي معرفة الأخبار الغيبية التي لم تقع وستقع في المستقبل بمطالع النجوم بما يسمى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا كفر بالله على التحقيق عند العلماء، لأنه ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده، فمدعي ذلك مكذب بالله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم .