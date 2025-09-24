وزير الخارجية يشارك في اجتماع خليجي أمريكي يبحث تعزيز الشراكة وقضايا غزة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، يوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عُقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.