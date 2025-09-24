وزير الخارجية يشارك في اجتماع خليجي أمريكي يبحث تعزيز الشراكة وقضايا غزة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، يوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عُقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وحضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، المشرف العام على وكالة الوزارة للدبلوماسية العامة، الدكتور عبدالرحمن الرسي.