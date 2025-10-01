بدءًا من اليوم.. تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة "المنزلية"

وأفادت أن الخدمة توفر عددًا من المميزات، من أبرزها توثيق دفع الرواتب للعمالة المساندة بشكل منتظم، وتسهيل إنهاء الإجراءات النظامية عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل، فضلًا عن إمكانية تحويل الرواتب إلى أسر العمالة في بلدانهم عبر القنوات الرسمية بكل يسر وأمان، وهو ما يعزز الشفافية ويرسخ الضمانات النظامية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.