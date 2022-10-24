لا تنظر للشمس والأمطار هنا.. "أجواء الإثنين" والكسوف في قراءة لـ"الحصيني"

وتابع: قال تعالى «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا»، عندما يكون جزءٌ فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر، مبيناً أن الكسوف الجزئي للشمس يشاهد في جميع المملكة بنسب متفاوتة، وستحظى الشرقية والوسطى والشمالية والشمالية الشرقية من المملكة بنسبة كسوف أعلى، ويحذّر من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف.