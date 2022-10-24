لا تنظر للشمس والأمطار هنا.. "أجواء الإثنين" والكسوف في قراءة لـ"الحصيني"

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الإثنين معتدلة نهاراً على الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجراً؛ على أن تكون باقي أجواء المملكة من حارة نسبياً إلى حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للبرودة فجراً.
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاءٍ من الساحل الغربي الشمالي، كما توقّع أمطاراً متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجبلية.
وأضاف "الحصيني"؛ يقول: قال الله تعالى «لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»، الحسابات الفلكية تتوقّع كسوفاً جزئياً للشمس يوم غد الثلاثاء 1444/3/29هـ في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا.
وتابع: قال تعالى «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا»، عندما يكون جزءٌ فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر، مبيناً أن الكسوف الجزئي للشمس يشاهد في جميع المملكة بنسب متفاوتة، وستحظى الشرقية والوسطى والشمالية والشمالية الشرقية من المملكة بنسبة كسوف أعلى، ويحذّر من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف.