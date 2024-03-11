الأمثال القرآنية.. أساليب بلاغية أبكت "السلف" وأخشعت قلوبهم.. وهنا ومضات لبعض منها

وواصل الباحث الشرعي حديثه عن الأمثال: جاء في النوع الثاني "الأمثال الكامنة"، وهي الأمثال التي لا يأتي التصريح بها بلفظ المثل، ولكن لها حكم المثل في البلاغة والتأثير. ومن أمثلتها: ما في معنى: (خير الأمور الوسط)، يقابله من أمثال القرآن، قوله تعالى: (وَلَا تَجۡعَلۡ ‌يَدَكَ ‌مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُوراً) [الإسراء: 29].

وختم "الذكري" حديثه: ثالث الأمثال هي "المرسلة"، وهي آيات جرت مجرى الأمثال من غير تصريح بلفظ التشبيه، ومن أمثلتها: قوله تعالى: (‌مَا ‌عَلَى ‌ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٖۚ) [التوبة: 91]، (ٱلۡـَٰٔنَ ‌حَصۡحَصَ ٱلۡحَقُّ) [يوسف: 51].