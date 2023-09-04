ضمن مبادرة أخضر مكة.. حملة لتشجير أكثر من ١٢٠٠ مسجد وجامع بالقنفذة

من جهته، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة بالإنابة المهندس وليد بن ابراهيم آل دغيس، أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، فهي تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء.