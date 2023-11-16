"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات اعتماد لجميع برامج جامعة الطائف

وأضاف السبتي أنه بعد توقيع اتفاقيات الاعتماد اليوم تكون جميع برامج الجامعة معتمدة أو في طور الاعتماد، فقد حرصت الهيئة في هذا السياق على أن يكون تركيزها على الأولويات والجهود عالية الأثر، مع دعم أعمال التكامل مع الجهات الوطنية، والعناية بدعم التميز والإبداع، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، والجامعات السعودية؛ على تعزيز جودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، وذلك بحصول جميع البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي قبل نهاية عام 2027م.