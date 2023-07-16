إعلان أسماء المتأهلين لمرحلة التحكيم النهائية في جائزة جدة للمعلم المتميز

ونوّه إلى المرحلة المختصة بانتقال الملفات من إدارة تعليم جدة، إلى لجنة التحكيم النهائية، والتي يشارك فيها عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا الشأن، ويرأسها الدكتور سعد المسعودي يتم بعدها إعلان أسماء الفائزين والفائزات وتكريمهم في حفل سنوي يليق بهم؛ حيث اعتاد أهالي جدة إقامته في الخامس من أكتوبر من كل عام، تزامنًا مع "اليوم العالمي للمعلم".