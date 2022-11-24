أين مشاريع التصريف؟.. مقاطع أمطار جدة تنسف رسمية التصريحات وتعود بالمخاوف لـ2009

وتزامنًا مع البيانات المعتادة وقواسمها المشتركة حول "الجاهزية" و"الاستعدادات" و "التنسيق المتواصل"، تَصدرت الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد الحالة في جدة على أرض الواقع بعدسات مَن يعايشها، المشهد، معلنة أن الوضع يتطور ويحتاج تحركًا فعليًّا للسيطرة والحد من التبِعَات.