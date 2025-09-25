أكثر من 800 مستفيد من جمعية حركية يحفلون اليوم الوطني

وقال المطوع: "ننتظر بشغف هذه الذكرى المجيدة كل عام، إذ تعزز الانتماء والقيم الأصيلة في نفوس أبناء الوطن، وتستحضر رحلة وطنٍ عظيم بُني على قيم التوحيد والتكاتف والعطاء حتى أصبحنا اليوم نعيش في عهدٍ مزدهر يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برؤية لا تعرف المستحيل". وأضاف: "هذا اليوم الاستثنائي مصدر للفخر والاعتزاز، حيث شهد انطلاق مسيرة الدولة السعودية الحديثة، ومع بزوغ فجر 23 سبتمبر من كل عام تتجدد مشاعر الفخر والانتماء لدى السعوديين، إذ يمثل اليوم الوطني مناسبة غالية تحيي ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه".