"الغذاء والدواء": الإبلاغُ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل حمايةٌ للجميع

ونصحت الهيئة بضرورة اتباع عدد من الإجراءات لتفادي حدوث الأعراض الجانبية؛ منها: تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها، أو إضافة أي منتجات إليها، واستخدامها حسب التعليمات، وعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقق من صلاحيتها، وتفادي استخدام المنتجات مجهولة المصدر، وشراؤها من مصادر البيع الموثوقة.