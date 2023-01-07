"الغذاء والدواء": الإبلاغُ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل حمايةٌ للجميع
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، يُسهم في حماية المستهلك من الإصابة بها؛ مما يقلل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.
وحددت الهيئة طُرُقَ الإبلاغ عبر تطبيق "تيقظ"، أو الاتصال على الرقم 19999.
ولفتت في معلومات توعوية، إلى أن الأعراض الجانبية تعني حدوث تأثير غير مرغوب فيه قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج.
وتتمثل تلك الأعراض في: الاحمرار، وتساقط الشعر، والحكة، وضيق التنفس، وحروق الجلد.
ونصحت الهيئة بضرورة اتباع عدد من الإجراءات لتفادي حدوث الأعراض الجانبية؛ منها: تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها، أو إضافة أي منتجات إليها، واستخدامها حسب التعليمات، وعدم مشاركة المنتج مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقق من صلاحيتها، وتفادي استخدام المنتجات مجهولة المصدر، وشراؤها من مصادر البيع الموثوقة.