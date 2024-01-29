المخرج التونسي ظافر العابدين لـ"سبق": الدراما السعودية تعيش نقلة نوعية كبيرة

ولفت والده رائد زهر بأنه لم يكن يعلم بموهبة ابنه في التمثيل التي تم اكتشافها من قبل طاقم الفيلم، مشيرًا إلى أنه مقيم في رسالة جميلة مؤثرة وله مكانة خاصة، لأن والدي توفي قبل إنتاج الفيلم بشهر، متمنيًا أن يحوز الفيلم على إعجاب الجمهور، وقدم شكره لأهل منطقة عسير وللسعودية، وأن يديم الله الأمن والأمان على هذه البلاد الطيبة.