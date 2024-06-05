بالصور.. وزير النقل يدشن مركز القيادة والسيطرة وبناء القدرة بميناء جدة

يأتي ذلك في إطار حرص "موانئ" على تعزيز قدرات موانئ المملكة؛ لضمان استمرارية تميز أعمالها البحرية، في مناولة البضائع، وجاهزية الأصول التشغيلية، والاستعداد الكامل لمواجهة التحديات التشغيلية، والكوارث الطبيعية والبيئية، لا قدر الله، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.