١٠٥٠ شاباً يعلنون الإقلاع عن التدخين خلال مباراة الاتحاد والنصر

أعلن ١٠٥٠ شاباً من جمهور مباراة الكلاسيكو التي أُقيمت مساء أمس، بين فريقَي الاتحاد والنصر، ضمن منافسات دوري روشن بملعب الجوهرة في محافظة جدة، إقلاعهم عن التدخين، وذلك بعد توعيتهم من فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ضمن مبادرتها التوعوية "ملاعبنا نقية".
وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: تركّز هذه المبادرة التي وزّع من خلالها فريق الجمعية التوعوي ويرافقه ١٠ متطوعين ، ١٥ ألف بروشور توعوي على التوعية بأخطار السموم.
وأضاف: الجمعية باتت تُوجد في المحافل الرياضية الجماهيرية كافة؛ لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.
وأردف "الحمدان": معرض كفى تصاحبه عيادة متنقلة وبدأت منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة وزاره الآلاف من الجماهير الذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء بتلقي العلاج.
وأعرب عن شكره لوزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيّمة، وخصّ رابطة دوري المحترفين على تعاونها لتوعية الشباب.
وأشار "الحمدان"؛ إلى أن جميع الجهات الحكومية في هذا الوطن المبارك تُبدي دوماً تجاوبها واستعدادها للتعاون مع "كفى"؛ لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حفظ وسلامة وأمن أبناء وبنات الوطن.
جديرٌ بالذكر أن "كفى" عبر فروعها في منطقة مكة المكرّمة تستهدف فئة الشباب من خلال وجودهم في الملاعب، ببرامج وقائية وتثقيفية، وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضياً وصحياً في آنٍ واحد.