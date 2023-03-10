١٠٥٠ شاباً يعلنون الإقلاع عن التدخين خلال مباراة الاتحاد والنصر

أعلن ١٠٥٠ شاباً من جمهور مباراة الكلاسيكو التي أُقيمت مساء أمس، بين فريقَي الاتحاد والنصر، ضمن منافسات دوري روشن بملعب الجوهرة في محافظة جدة، إقلاعهم عن التدخين، وذلك بعد توعيتهم من فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ضمن مبادرتها التوعوية "ملاعبنا نقية".